आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन, प्रधानमंत्री मोदी और लालू समेत इन नेताओं ने दी बधाई

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का आज 71वां जन्मदिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव समेत कई नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर के जरिये अपनी शुभकामनाएं देते हुए लिखा, 'कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई। मैं उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूं।' वहीं लालू यादव ने सोनिया गांधी के लिए काफी भावनात्मक ट्वीट किया।

लालू प्रसाद यादव ने लिखा, 'समर्पण,त्याग,बलिदान व विषम परिस्थितियों में असीम साहस का परिचय देने वाली मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनायें। #SoniaGandhi'। सोनिया गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का मौहाल है।

Birthday greetings to Congress President Smt. Sonia Gandhi. I pray for her long life and good health. — Narendra Modi (@narendramodi) December 9, 2017

कांग्रेस पार्टी के महासचिव शकील अहमद और नेता प्रिया दत्त, रणदीप सुरजेवाला ने भी अपनी अध्यक्ष को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। भाजपा सांसद शत्रुघन सिन्हा ने भी सोनिया गांधी को ट्विटर पर जन्मदिन की बधाई दी। उन्होने लिखा, 'श्रीमती सोनिया गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं और स्वस्थ, शांतिपूर्ण, सफल, समृद्ध जीवन की कामना।'

कांग्रेस पार्टी ने भी ट्विटर पर सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। दिल्ली में उनके घर 10 जनपथ के बाहर कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों ने पटाखे फोड़कर उनका जन्मदिन मनाया। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भी कुछ समय निकालकर मां से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं।

Compassionate, hardworking, selfless. Calm and composed, yet dignified and strong. A force for empowerment against all odds. A mother, a leader, a friend. Wishing Congress President Sonia Gandhi a very happy birthday. #HappyBirthdaySoniaGandhi pic.twitter.com/thFnBtefiT — Congress (@INCIndia) December 9, 2017

Celebrations outside 10 Janpath on Congress President #SoniaGandhi's birthday. She turns 71 today pic.twitter.com/QmBxpiHUGh — ANI (@ANI) December 9, 2017

ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, पुरुष अकेले व्यभिचार का दोषी कैसे? महिला पर भी चले मुकदमा