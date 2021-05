Sun Halo: बेंगलुरु में सूरज के चारों ओर दिखा अद्भुत सतरंगी छल्ला, जानें क्या होता है ये सन हालो

India

oi-Pallavi Kumari

बेंगलुरु, 24 मई: बेंगलुरु के निवासी सोमवार (24 मई) को उस वक्त हैरान रह गए, जब उन्हें आसमान में सूरज के चारों ओर एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। बेंगलुरु शहर में लोगों ने सोमवार को सूरज के चारों ओर एक गोल सतरंगी इंद्रधनुष देखा। ये सुरज से चारों ओर एक छल्ला जैस बना हुआ था। जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। लोग इसे जादुई अनुभव बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर हैरानी से लोगों ने इसकी वीडियो और तस्वीरों को शेयर किया है। वैज्ञानिक भाषा में इसे ''सन हालो'' (Sun Halo) कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक चमकीला 'हेलो' सोमवार को बेंगलुरु में दोपहर के आसपास आसमान में देखा गया। स्थानीय लोगों ने आसमान में इंद्रधनुष के रंग की तरह दिखने वाले सतरंगी छल्ले के नजारे का लुत्फ उठाया। आइए जाने ये सन हालो क्या होता है और क्यों सूरज के चारों ओर ऐसे रिंग बनते हैं?

English summary

Halo Rainbow ring spotted around the sun in Bengaluru sky What is Sun Halo all you need to know