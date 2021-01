गुजरात: सूरत में भीषण सड़क हादसा, फुटपाथ पर सो रहे 20 मजदूरों पर चढ़ा ट्रक, 13 की मौत

India

oi-Pallavi Kumari

Gujarat Surat Road Accident News: गुजरात के सूरत में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 5 लोगों के घायल होने की खबर है। सूरत के कोसांबा में एक ट्रक ने सड़क किनारे फुटपाथ पर सो रहे 20 लोगों को कुचल दिया। हादसे में मौके पर ही 13 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बाकी के 5 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक सूरत के कोसांबा में एक ट्रक के पलट जाने से 13 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि सभी मृतक मजदूर हैं और वे राजस्थान से हैं।

हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 8 लोग घायल हुए हैं और घायलों को सूरत के स्मीमेर अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा सूरत के पालोद गांव में हुआ है। जब सभी मजदूर फुटपाथ पर सोए हुए थे उसी वक्त गन्ने से भरा ट्रैक्टर और ट्रक आमने-सामने आ गए थे और ट्रक चालक ने डंपर पर से कंट्रोल खो दिया। जिसके बाद वो सोते हुए मजदूरों पर चढ़ गया।

Gujarat: 13 people died after they were run over by a truck in Kosamba, Surat.

Police says, "All the deceased are labourers and they hail from Rajasthan." pic.twitter.com/E9uwZnrgeO