गुजरात: महिला को बचाने की कोशिश में नर्मदा नहर में एक ही परिवार के 5 लोगों की डूबने से मौत

India

oi-Pallavi Kumari

Gujarat family drowned in Narmada: गुजरात के कच्छ जिले में नर्मदा नहर में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की डूबने से मौत हो गई है। कच्छ पश्चिम के एसपी सौरभ सिंह ने बताया कि मुंद्रा के गुंडाला गांव में नर्मदा नहर में एक ही परिवार के 5 सदस्य डूब गए हैं। पुलिस ने सभी शवों को बरामद कर लिया है। पानी लाते समय नहर में फिसली महिला को बचाने के लिए परिवार के सदस्य नहर में कूद गए थे। परिवार के सदस्य महिला को पानी में डूबने से बचा रहे थे लेकिन उसी दौरान वह पांचों डूब गए और उनकी मौत हो गई है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मरने वालों मं दो विवाहित जोड़े और एक किशोरी शामिल थी। उन्होंने बताया कि घटना परागपुर थाना क्षेत्र के गुंडाला गांव के पास शाम सात बजे हुई। प्रागपार पुलिस थाने के अधिकारी ने कहा, "दो महिलाओं, 15 वर्षीय लड़की और दो पुरुषों के शव निकाले गए हैं।''

Gujarat | Five members of a family drowned in Narmada canal at Gundala village in Mundra. Police have recovered all dead bodies. Incident happened after family members jumped into canal to save a woman who slipped into the canal while fetching water: Saurabh Singh, SP, Kutch West pic.twitter.com/NcM6xw1EIM