गुजरात-हिमाचल से दिल्ली तक कौन लोग वोट डालने नहीं गए ? जानिए

अभी गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाव हुए हैं। दिल्ली एमसीडी के लिए भी वोटिंग हुई है। लेकिन, मतदान का प्रतिशत बहुत कम हो गया है। इसका कारण शहरी वोटरों के मन में मतदान प्रक्रिया को लेकर बढ़ रही है उदासीनता है।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

English summary

voting percentage in the elections of Gujarat, Himachal Pradesh and Delhi MCD can be a cause of serious concern. Such a trend is visible due to the lack of enthusiasm among the urban voters for any party