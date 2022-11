Gujarat Election 2022: बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट, जो 2017 में नहीं हुआ वह अब हो गया, जानिए कैसे

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Gujarat BJP Candidate list 2022: गुजरात में बीजेपी की ओर से जारी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। पार्टी ने युवा उम्मीदवारों पर ज्यादा फोकस किया है और 50 से ज्यादा उम्र के नेताओं को कम टिकट दिया है। 2017 के मुकाबले बीजेपी की इसबार की लिस्ट बहुत ही युवा है। पार्टी नेतृत्व चाहता है कि ऐसे प्रत्याशियों पर दांव लगाएं जो ऐक्टिव हों, जिनकी क्षेत्र में मौजूदगी हो और वे जनता के बीच लोकप्रिय हों। क्योंकि, गुजरात में बीजेपी के लिए किसी भी तरह का जोखिम लेना मुमकिन नहीं है। यहां हुई जरा सी भी चूक का प्रभाव कहीं ज्यादा विशाल हो सकता है।

English summary

Gujarat Election 2022:BJP gave more tickets to those below 50 in the first list of candidates. Average age reduced by 10 years from last election