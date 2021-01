India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। नए कृषि कानूनों को लेकर अभी केद्र और किसान संगठनों के बीच गतिरोध समाप्त नहीं हुआ है। पिछले बैठक में सरकार ने डेढ़ साल तक कानूनों को न लागू करने की बात कही, लेकिन किसानों ने इस केंद्र के इस प्रस्ताव खारिज कर दिया और कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। इसके साथ ही किसानों ने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्‍टर रैली निकालने की भी बात कही है। अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस से किसान नेताओं के रूट को मंजूरी मिल गई है। स्वराज अभियान के योगेंद्र यादव के हवाले से कुछ मीडिया चैनलों ने बताया कि पुलिस से उन लोगों को लिखित में अनुमति मिल गई है। वे लोग (किसान) दिल्ली को नहीं, बल्कि दिल जीतने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह ट्रैक्टर परेड पांच रूट पर निकलेगी।

योगेंद्र यादव ने बताया कि आज दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ एक छोटी बैठक हुई। हमें ट्रैक्टर रैली के लिए पुलिस से औपचारिक अनुमति मिल गई है। उन्‍होंने कहा कि मैंने पहले ही बताया है 'किसान गणतंत्र परेड' 26 जनवरी को शांतिपूर्ण तरीके से होगी। योगेंद्र यादव ने बताया कि जहां से शुरू परेड की शुरुआत करेंगे, वहीं पर वापस लौटेंगे। इसे शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाएगा।" परेड में ट्रैक्टरों की संख्या क्या होगी? इस पर यादव ने जवाब दिया- जो हम सोचते हैं, वह कम पड़ जाता है। कम से कम एक लाख ट्रैक्टर आ रहे हैं। अगर एक पंक्ति में खड़ा कर उनके अंदाजे के आंकलन करें, तो यहां (नई दिल्ली) से मुंबई तक ट्रैक्टरों की लाइन आएगी। इसलिए हम पांच जगहों से यह परेड निकालेंगे।

Today there was a short meeting with officers of Delhi Police. We have got formal permission from Police for the tractor rally. As I told earlier, 'Kisan Gantantra Parade' will be held on January 26 in a peaceful manner: Yogendra Yadav, Swaraj India. pic.twitter.com/EkUzfPUSB4