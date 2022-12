प्रकृति प्रेमियों के लिए गुड न्यूज, हिम तेंदुआ की बढ़ रही है संख्या, जानें कैसे पता चला ?

हिमाचल के बर्फीले इलाकों में हिम तेंदुओं की संख्या में बढ़ोतरी की रिपोर्ट आई है। इसका कारण इलाके में इनके संरक्षण के लिए लगातार किए गए प्रयास को बताया जा रहा है। दावे के मुताबिक इस समय इनकी संख्या 52 से 72 के बीच है।

यदि आपको जंगली जानवरों, खासकर विलुप्त हो रहे वन्यजीवों में दिलचस्पी है तो यह बहुत ही अच्छी खबर है। हिमाचल प्रदेश में हिम तेंदुए पर चार साल सेे शोध किया जा रहा था। अब जाकर पता चला है कि उनकी संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर उनके रहने के हालात अच्छे हो रहे हैं, जिसके चलते उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। पिछले कुछ समय से अक्सर उनके देखे जाने की खबरें आती रही हैं। अब जाकर पता चला है कि वास्तव में उनकी आबादी बढ़ चुकी है और यह भी पता चल गया है कि इस समय हिमाचल के शीत मरुस्थलीय इलाके में कितने हिम तेंदुओं ने अपना अड्डा जमा रखा है।

There has been an increase in the number of snow leopards in Himachal Pradesh. In a research conducted for four years, it has been revealed that there have been snow leopards in the number of 52 to 72