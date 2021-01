बिपिन रावत ने बतौर CDS पूरा किया एक साल, असम और अरुणाचल प्रदेश में चीनी सीमाओं का किया दौरा

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। Bipin Rawat visit china border चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत ने भारतीय सेना में बतौर सीडीएस अपने कार्यकाल का पहला साल पूरा कर लिया है। इस मौके पर उन्होंने अरुणाचल प्रदेश और असम से सटी चीनी सीमाओं पर स्थित अपने सैन्य ठिकानों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना के अदम्य साहस और जज्बे की तारीफ की है। बिपिन रावत ने कहा कि हमारे जवान जिन परिस्थितियों में रहकर सीमा की हिफाजत करते हैं, वो शायद ही पूरी दुनिया में कहीं देखने को मिले।

चीन के साथ भारत का लंबे समय से जारी है विवाद

बिपिन रावत ने चीन सीमा पर भारतीय सेना की तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि पूर्व लद्दाख में LAC पर चीन के साथ भारत का विवाद अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। चीन के साथ सैन्य स्तर से लेकर राजनयिक स्तर तक की बातचीत कई बार हो चुकी है, लेकिन हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में बिपिन रावत का चीनी सीमा के नजदीक जाना पड़ोसी मुल्क को जरूर परेशान कर सकता है।

पिछले हफ्ते सेना प्रमुख ने किया था LAC का दौरा

आपको बता दें कि अभी एक हफ्ते पहले ही सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने LAC का दौरा किया था। सेना प्रमुख ने इस दौरे पर चीन से सटी सीमा पर भारतीय फौज की तैयारियों का जायजा लिया था। एमएम नरवणे जिस जगह पर पहुंचे थे, वो लद्दाख से एकदम टच में LAC के बहुत समीप थी। सेना प्रमुख रेचिन ला समेति कई अग्रिम चौकियों पर गए थे।

After witnessing measures adopted by troops to maintain effective surveillance & enhanced operational readiness, General Rawat said,“Only Indian soldiers could remain vigilant under such challenging situations ever willing to go beyond the call of duty to safeguard the borders." https://t.co/42D5gST6cx