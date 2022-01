पटाखा फैक्ट्री हादसा: तमिलनाडु के CM एमके स्टालिन ने मृतकों के परिजनों के लिए किया मुआवजे का ऐलान

India

चेन्नई, 02 जनवरी। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में नए साल के पहले दिन एक हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और पांच लोग घायल हो गए थे। विरुधुनगर के पास शनिवार को एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक आग लगने से स्थिति काबू से बाहर हो गई, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे के एक दिन बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मृतकों के परिजनों के लिए 3 लाख रुपए और घायलों के लिए 1-1 लाख रुपए अनुग्रह राशि की घोषणा की। सीएम स्टालिन ने मृतकों के निधन पर गहरा शोक भी व्यक्त किया।

बता दें कि आग लगने की सूचना मिलने के कुछ समय के भीतर ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई थी। आग इतनी भयानक थी कि राहत बचाव कार्मियों को भी लोगों को बचा पाना मुश्किल हो रहा था। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया लेकिन 3 लोगों की नहीं बचाया जा सका। आग लगने की वजह का पता अभी नहीं चल सका है, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। फैक्ट्री शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर बताई गई है।

Tamil Nadu CM MK Stalin condoles the deaths in fire incident at a firecracker factory in Virudhunagar District, announces ex-gratia amount of Rs 3 lakh each to the families of the deceased and Rs 1 lakh each for the injured