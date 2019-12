BREAKING: पीएम हाउस के पास लगी आग, दमकल की 17 गाड़ियां मौजूद

India

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के पास सोमवार शाम एसपीजी के रिशेप्सन में आग लग गई। पहले खबर आई थी कि आग पीएम आवास में लगी लेकिन पीएमओ ने ट्वीट कर जानकारी दी कि आग पीएम के पास स्थित एसपीजी के रिशेप्सन में यूपीएस की बैटरी में लगी थी। लेकिन यह इलाका पीएम के अधिकारिक आवास के अंदर ही आता है। घटना शाम 7.25 बजे के आसपास लगी थी।

PM House के SPG Reception area में लगी आग, जानिए वजह | Narendra Modi | वनइंडिया हिन्दी

मिली जानकारी के अनुसार आग बुझाने के लिए 17 गाड़ियां और 4 एंबुलेंस घटना स्थल पर मौजूद हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार, आग लगने की घटना गंभीर नहीं है। पीएम आवास 7 एलकेएम मार्ग की सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। फायर टेंडर्स और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटना स्थल पर मौजूद हैं। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।

There was a minor fire at 9, Lok Kalyan Marg caused by a short circuit. This was not in PM’s residential or office area but in the SPG reception area of the LKM complex.

The fire is very much under control now.