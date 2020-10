कोलकाता की रिहायशी इमारत में भीषण आग, अब तक दो की मौत

India

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की एक रिहायशी इमारत में आग लगने की खबर सामने आई है, जहां दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुटी हुई हैं। इस घटना में अभी तक दो लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक 12 साल का बच्चा भी शामिल है। वहीं इमारत में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिसको देखते हुए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। वहीं अभी तक इमारत में आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है।

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक कोलकाता के गणेश चंद्र एवेन्यू में शुक्रवार रात आग लग गई। आनन-फानन में फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। जिस पर 10 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी के मुताबिक आग इमारत के ऊपरी मंजिल की ओर फैल रही है। रिहायशी इमारत होने की वजह से अंदर कई लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिन्हें निकालने का काम जारी है। कोलकाता पुलिस ने अभी तक दो लोगों के मौत की पुष्टि की है।

Massive fire in a residential building in Central #Kolkata's Ganesh Chandra Avenue. Entire building caught fire in a matter of few minutes. Right next to my friend's house, in the building where his sister lives.

Can't stop praying for everyone there and around. pic.twitter.com/4rSOhCD8O0