बॉलीवुड को लगा गहरा सदमा, फेमस फिल्म क्रिटिक राशिद ईरानी का निधन, बाथरूम में मिला शव

Akarsh Shukla

मुंबई, 3 अगस्त। कोरोना वायरस संकट के बीच इस साल मनोरंजन जगत को कई बड़े झटके लगे हैं। जनवरी से लेकर अब तक बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इस बीच प्रसिद्ध फिल्म क्रिटिक राशिद ईरानी के अचानक निधन से बॉलीवुड को बड़ा सदमा लगा है। फिल्मों की समीक्षा करने के लिए मशहूर राशिद ईरानी के निधन पर बॉलीवुड डायरेक्टर करण जौहर और एक्टर रणदीप हुड्डा समेत कई हस्तियों ने शोक जताया है।

Rest in peace Rashid….I remember all our interactions and conversations so fondly…. Your insight on Cinema will always be treasured…..🙏🙏🙏🙏 https://t.co/kWTyaQpmn4