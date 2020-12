FarmersProtests:किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुईं स्वरा भास्कर, सिंघु बॉर्डर की देखें तस्वीरें

oi-Bhavna Pandey

FarmersProtests: बॉलीवुड के कई कलाकार और पंजाबी कलाकार किसानों के प्रदर्शन को समर्थन दे रहे हैं वहीं अब स्‍वरा भास्‍कर दिल्‍ली के सिंघु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के प्रदर्शन में शामिल हो चुकी हैं। केन्‍द्र सरकार द्वारा लागू किए नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में स्‍वरा भास्‍कर भी सामने आई हैं। अभिनेत्री ने ट्विटर पर विरोध स्थल से कुछ तस्वीरें भी साझा कीं।

अन्य महिला प्रदर्शनकारियों के साथ बैठकर सर्दियों के कपड़ों और मफलर में दिखाई देने वाली तस्वीरों को साझा करते हुए, स्वरा ने लिखा, "किसानों और बुजुर्गों का सिंघु सीमा पर किसानों का विरोध प्रदर्शन, धैर्य और संकल्प को देखें। स्‍वरा ने प्रदर्शन स्‍थल से कई और तस्वीरें साझा कीं और उन्हें कैप्शन दिया, A humbling day, to see the grit, resolve and determination of protesting farmers and the elderly at #SinghuBorder #FarmersProtests."

पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल ने हाल ही में किसानों के विरोध पर बॉलीवुड से समर्थन न मिलने पर निराशा व्यक्त की थी। हजारों किसान, जिनमें ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के हैं, ने दिल्ली के बॉर्डर पॉइंट्स पर कई दिनों तक धरना-प्रदर्शन किया, नए कृषि कानूनों का विरोध किया, जिसमें उन्हें डर था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए।

गिप्पी ने ट्विटर पर लिया और लिखा कि वर्षों से पंजाब ने बॉलीवुड का खुले हाथों से स्वागत किया है लेकिन इस मुद्दे पर उसकी चुप्पी दर्दनाक थी। "प्रिय बॉलीवुड, अब और फिर आपकी फिल्में पंजाब में शूट की गई हैं और हर बार आपका खुले दिल से स्वागत किया गया है। लेकिन आज जब पंजाब को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो आपने एक शब्द भी नहीं दिखाया और न ही बोला। निराश, "37 वर्षीय गायक ने ट्वीट किया जो अपने मंच नाम जज़ी बी के नाम से लोकप्रिय हैं, ग्रेवाल के पीछे लामबंद हो गए। "जिन लोगों का ज़मीर ज़िंदा है, वे समर्थन में सामने आ रहे हैं, न कि जिन लोगों का ज़मीर मर चुका है। हालांकि, बॉलीवुड अभिनेता तापसी पन्नू ने ग्रेवाल को जवाब देते हुए कहा कि बॉलीवुड में ऐसे कलाकार हैं जो हमेशा किसानों के विरोध प्रदर्शनों सहित विवादास्पद मुद्दों पर मुखर रहे हैं, और उन्होंने अपनी सामान्य टिप्पणी "डिमोविटिविंग" पाई।

