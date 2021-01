Farmers Tractor Rally: किसानों के समर्थन में AAP, पंजाब के सभी MLAs आज ट्रैक्टरों से दिल्ली में करेंगे कूच

India

oi-Akarsh Shukla

Farmers Tractor Rally: नए कृषि कानूनों (Agricultural laws) के खिलाफ जारी किसानों के विरोध प्रदर्शन (kisan andolan) को देशभर की विपक्षी पार्टियों का समर्थन प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार पर कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से किसानों ने 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस (Republic Day) के मौके पर ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। कई दिनों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस ने भी रविवार को किसानों के ट्रैक्टर रैली की अनुमति दे दी। इस बीच पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच करने वाले किसानों को आम आदमी पार्टी (AAP) की पंजाब इकाई का भी समर्थन मिला है।

रविवार शाम पंजाब से आम आदमी पार्टी (AAP) ने गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर रैली को समर्थन देने की बात की। AAP ने कहा, '26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टर रैली को सफल बनाने के पंजाब के उनके सभी विधायक अपने-अपने इलाकों से राजधानी दिल्ली के लिए रवाना होंगे।' न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए बयान में पार्टी की तरफ से कहा गया कि पंजाब के सभी विधायक ट्रैक्टर से पंजाब-हरियाणा शंभु बॉर्डर के रास्ते दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, हालांकि पंजाब में भारी ट्रैफिक की जानकारी मिलने के बाद रूट बदला भी जा सकता है।

Punjab: All MLAs of Aam Aadmi Party will move towards Delhi on Jan 25 on tractors from Shambu at Punjab-Haryana border to support the tractor parade of farmers, says party's state unit pic.twitter.com/BrDLlRyRcy