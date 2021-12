किसान संगठनों को केंद्र सरकार की चिट्ठी, MSP पर समिति बनाने और केस तुरंत वापस लेने का किया वादा

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 09 दिसंबर: केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानूनों की वापसी के बाद आंदोलन खत्म करने को लेकर किसान संगठनों को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें सरकार की ओर से उनकी मांगों का प्रस्ताव दिया। गुरुवार को सरकार की ओर से लिखी गई चिट्ठी में एमएसपी पर एक समिति बनाने और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे तुरंत वापस लेने का वादा किया गया है। पत्र में लिखा गया है कि जहां तक मुआवजे की बात है तो यूपी और हरियाणा सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है।

किसानों को सरकार का पत्र

केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक चिट्ठी में लिखा है कि एमएसपी पर प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री की ओर से एक कमेटी बनाने की घोषणा की है, जिस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कृषि वैज्ञानिक शामिल होंगे। साथ ही बताया कि किसान प्रतिनिधि में संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

Protesting farmers receive a letter from Govt of India, with promises of forming a committee on MSP and withdrawing cases against them immediately

"As far as the matter of compensation is concerned, UP and Haryana have given in-principle consent," it reads pic.twitter.com/CpIEJGFY4p