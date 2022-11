EWS Quota: आर्थिक आधार पर आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की मुहर से क्यों खुश हो रही है बीजेपी ?

India

EWS verdict Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को 10% आरक्षण देने के केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले को संविधान के अनुकूल बताया है। यह फैसला भाजपा के लिए आने वाले चुनावों से लेकर अगले लोकसभा चुनावों तक के लिए वोटों का बूस्टर माना जा रहा है। क्योंकि, इस फैसले से उपचुनावों में बढ़िया प्रदर्शन के एक दिन बाद ही पार्टी का मनोबल सातवें आसमान पर पहुंच गया है। फिलहाल तो हिमाचल प्रदेश और गुजरात में उसे इसका लाभ मिल सकता है।

EWS reservation:BJP is happy with the Supreme Court's decision to justify reservation for economically weaker sections. The party can get benefit in Himachal, Gujarat and 2024 Lok Sabha elections