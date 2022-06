Droupadi Murmu:राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने से BJP को गुजरात समेत इन 14 राज्यों में हो सकता है फायदा

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 22 जून: इसबार का राष्ट्रपति चुनाव भाजपा के लिए एक बार फिर से ट्रंप कार्ड साबित हो सकता है। इसकी वजह ये है कि देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला को राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाने की रणनीति बनाकर उसने पहले से ही हथियार डालते दिख रहे विपक्ष को चुनाव की शुरुआत में ही भौंचक्का कर दिया है। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके लिए 18 जुलाई को वोटिंग होगी। भाजपा ने मुर्मू के नाम की घोषणा मास्टरस्ट्रोक के तौर पर उसी दिन की, जब साझा विपक्ष को अपने तीन-तीन संभावित उम्मीदवारों- शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी के पहले ही मैदान छोड़कर भागने के बाद पूर्व भाजपा नेता और पीएम मोदी के कट्टर आलोचक यशवंत सिन्हा को मजबूरन चुनना पड़ा। विपक्ष को भले ही इस काम के लिए काफी माथापच्ची करनी पड़ी हो और फिर भी आखिरी बचे हुए विकल्प पर दांव लगानी पड़ी हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार का होमवर्क पुख्ता दिख रहा है। क्योंकि,यह सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव की बात नहीं है, इससे भाजपा आने वाले कई चुनावों को साधना चाहती है।

English summary

By making Draupadi Murmu the Presidential candidate, the BJP has made a connection with the tribal community for the elections, can take advantage in 14 states including Gujarat