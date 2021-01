स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने Vaccines को बताया Covid-19 के खिलाफ लड़ाई में 'संजीवनी'

India

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के खिलाफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। पहले चरण में कोविड-19 (Covid-19 vaccine) वैक्सीन कोविशील्ड (Covishield) और कोवैक्सीन (COVAXIN) की पहली डोज स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी जाएगी। शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ कोविड-19 वैक्सीन (Vaccination Drive) को संजीवनी बताया। उन्होंने कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई के कदम और तेजी से आगे बढ़ेंगे ये हमें निश्चित नजर आता है।

बता दें कि टीकाकरण अभियान के पहले दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने देशभर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। इस दौरान डॉ. हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में कोविड-19 वैक्सीन को संजीवनी बताया। उन्होंने कहा, आज का दिन शायद पिछले एक साल में हम सभी के लिए जबरदस्त राहत का दिन है। आज विश्व के सबसे बड़े टीककरण अभियान की शुरुआत की गई है।

Today is perhaps the day of tremendous relief for all of us in the past one year: Union Health Minister Dr Harsh Vardhan at video conferencing with Health Ministers of all States & UTs#COVID19Vaccination https://t.co/RtunpTYjaw