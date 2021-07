कमाई के मामले में अनुष्का के बॉडीगार्ड ने कई कंपनियों के CEO को किया फेल,एक महीने में पाते हैं इतनी सैलरी

India

मुंबई। Anushka Sharma Personal Bodygaurd Salary. बॉलीवुड स्टार सलमान खान( Salman Khan) के साथ साए की तरह रहने वाला उनका बॉडीगार्ड शेरा दंबग खान की तरह की फेमस हो चुके हैं। शेरा की भी अपनी फैन फॉलोइंग है, लेकिन आज हम आपको मिलने वाले हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस और टीम इंडिया ( Team India) के कप्तान विराट कोहली( Virat Kohli) की वाइफ अनुष्का शर्मा( Anushka Sharma) के पर्सनल बॉडीगार्ड सोनू की। सोनू भले ही शेरा की तरह मशहूर न हो, लेकिन इनके जलवे भी कम नहीं है। सोनू की सैलरी इतनी है, जितनी कई कंपनियों के सीईओ की भी नहीं होती।

