देशभर में दीपावली की धूम, ओडिशा से लेकर उत्तराखंड तक तस्वीरों में देखें दिवाली की रौनक

नई दिल्ली, 04 नवंबर: देशभर में दीपावली का त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पूरा देश रंगीन लाइटों और दीयों की रोशन से नहाया हुआ नजर आया है, ऐसे में तस्वीरों के जरिए देखिए कैसे पूरे देश में दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है। देश में कोरोना माहमारी की रफ्तार धीमी होने के बाद एक बार फिर से लोगों ने दीपावली के त्योहार का जश्न मनाया।

सबसे पहले बात धर्मिक राज्य उत्तर प्रदेश की। दिवाली के मौके पर प्रयागराज को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया है।

उत्तराखंड में लोगों ने केदारनाथ मंदिर के बाहर पटाखे जलाकर दिवाली का त्योहार मनाया।

पश्चिम बंगाल में दिवाली और काली पूजा के मौके पर कोलकाता को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया। लोगों ने इस मौके पर पटाखे फोड़े।

झारखंड की राजधानी रांची में भी लोगों में दिवाली के मौके पर जमकर उत्साह दिखा। लोगों ने पटाखे फोड़कर दिवाली का त्योहार मनाया।



आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा में लोगों ने पटाखे फोड़कर दिवाली का त्योहार मनाया। देखें वीडियो...

पंजाब में बंदी छोड़ दिवस और दिवाली के मौके पर अमृतसर के गोल्डन टेंपल को लाइटों से सजाया गया।

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक झुग्गी बस्ती के बच्चों ने दिवाली मनाई।

