केरल में CAA पर बढ़ा विवाद, केस दर्ज होने पर भाजपा सांसद शोभा करंदलाजे ने कहा समय आ गया है.......

नई दिल्ली- केरल के मल्लपुरम में खुद के खिलाफ केस दर्ज होने पर भाजपा सांसद शोभा करंदलाजे ने तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि पक्षपाती वामपंथी सरकार के खिलाफ समाज को एकजुट होने का समय आ गया है। उन्होंने कहा है कि दलित परिवार के साथ हुए भेदभाव के खिलाफ कार्रवाई की जगह उनपर ही केस दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले भाजपा सांसद शोभा करंदलाजे के खिलाफ नागरिकता संशोधन कानून के बारे में 'गुमराह' करने और 'गलत सूचना' फैलाने के आरोपों में केस दर्ज किया गया था। इस बात की पुष्टि खुद मल्लपुरम जिले के पुलिस कप्तान अब्दुल करीम ने की थी।

अपने खिलाफ केरल पुलिस की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए करंदलाजे ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है, "केरल सरकार की जय हो! चेरुकुन्नू में दलित परिवारों के साथ हुए भेदभाव के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्होंने मेरे खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया है! समय आ गया है कि नाकाम और पक्षपाती वामपंथी सरकार की दबाव डालने वाले हथकंडे के खिलाफ पूरा समाज एकजुट हो जाए।"

Hail Kerala Govt!

Instead of acting against the discrimination happened to the dalit families of Cherukunnu, they lodged a case against me!

High time for entire society to unite against these pressurising tactics of non-performing, biased left govt.@TimesNow @BJP4Keralam

