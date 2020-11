काफिले पर हमला: दिलीप घोष बोले- BJP की लोकप्रियता से निराश TMC, पहले भी हो चुका है अटैक

India

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में अलीपुरद्वार के पास आज (12 नवंबर) राज्य के भाजपा प्रमुख दिलीप घोष के काफिले पर हमला किया गया। बीजेपी नेता की कार पर हमला करने वाले प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे भी दिखाए और 'गो बैक' के नारे लगाए। इस बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों के बीछ झड़प भी हुई जिसको पुलिसबल द्वारा नियंत्रित कर लिया गया। हमले बाद अब दिलीप घोष की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अपने काफिले पर हमले का जिम्मेदार तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को बताया है।

Dilip Ghosh Convoy Attacked, गाड़ियों के शीशे चकनाचूर | West Bengal | वनइंडिया हिंदी

मीडिया से बात करते हुए पश्चिम बंगाल की बीजेपी इकाई के प्रमुख दिलीप घोष ने कहा, 'यह कोई नई बात नहीं है, मुझ पर पहले भी कई बार हमले हुए हैं। चूंकि बीजेपी राज्य में लोकप्रियता हासिल कर रही है इसलिए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) काफी निराश है और ऐसे हमलों को अंजाम दे रही है। राजनीतिक हिंसा को रोकने के लिए हमें बंगाल में बदलाव की आवश्यकता है।' बता दें कि दिलीप घोष के काफिले पर उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के जयगांव में गुरुवार की दोपहर के समय हुआ। दिलीप घोष की गाड़ियों के शीशे टूट गए और खुशकिस्मती से बीजेपी नेता बाल-बाल बच गए।

It's nothing new, I have been attacked many times earlier. As BJP is gaining popularity in the state so these attacks are being carried out by TMC as they are frustrated. We need change in Bengal to stop political violence: BJP West Bengal Chief Dilip Ghosh https://t.co/X9h6UdmY9A pic.twitter.com/Xwm5v3ftXe