दिग्विजय नहीं लड़ेंगे कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव, बोले-'मैं पहले की तरह गरीबों व दलितों के लिए काम करता रहूंगा'

oi-Neeraj Kumar Yadav

नई दिल्ली, 30 सितंबर। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन करने की आज आखिरी तारीख है। पहले खबरें आ रही थी कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आज नॉमिनेशन करेंगे। लेकिन अब वह अध्यक्ष पद के रेस से बाहर हो गए हैं। उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन किया है। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, ''मैंने अब तक के जीवन में कांग्रेस के लिए काम किया है और आगे भी करता रहूंगा। मैं 3 चीजों पर समझौता नहीं करता- दलित, आदिवासियों और गरीबों के लिए खड़ा होना, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ लड़ना और कांग्रेस व नेहरू-गांधी परिवार के प्रति मेरी प्रतिबद्धता।''

I have worked for Congress all my life till now, will continue doing so. I don't compromise on 3 things - standing for the Dalit, tribals & poor, fighting against those who disturb communal harmony & my commitment to Congress & Nehru-Gandhi family: Congress leader Digvijaya Singh pic.twitter.com/kA8IlyW5ju