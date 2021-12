1 जनवरी से दिल्ली में इन वाहनों को चलाने पर लग जाएगी पाबंदी, नया नियम जान लीजिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 16 दिसंबर: अगले साल की शुरुआत से दिल्ली के कई वाहन मालिकों की टेंशन बढ़ सकती है। दिल्ली सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के मुताबिक पुराने वाहनों का पंजीकरण रद्द करने की तारीख पक्की कर दी है। 1 जनवरी, 2022 से राजधानी में 10 साल पुराने डीजल वाहनों का चलना बंद हो जाएगा। हालांकि, पंजीकरण रद्द करने की पूरी प्रक्रिया तैयार की गई है और वाहन मालिकों को कुछ विकल्प भी दिए गए हैं, जो कि पेट्रोल वाहनों के लिए भी है। ऐसा कर लेने पर उनकी गाड़ी आगे भी सड़कों पर दौड़ सकती है। लेकिन, शर्तें पूरी नहीं करने पर गाड़ी को स्क्रैप में भेजना ही विकल्प के रूप में बच जाएगा।

English summary

From January 1, 2022, the registration of 10-year-old diesel vehicles in Delhi will be canceled, there will be an option to get the electric kit fitted and can run in other places with NOC