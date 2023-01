शिमला, मसूरी से भी ज्यादा दिल्ली में ठंड, कोहरे की वजह से 32 ट्रेनें लेट, एयरपोर्ट के लिए एडवाइजरी जारी

दिल्ली में शीतलहर जारी होने के साथ-साथ आज सुबह कोहरा छाया रहा है। न्यूनतम कई इलाकों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों को एडवाइजरी जारी की है।

कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। दिल्ली और एनसीआर में फिलहाल भीषण शीतलहर और ठंड की मार लोग झेल रहे हैं। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान शिमला, मसूरी, नैनीताल जैस हिल स्टेशन से भी नीचे पहुंच गया है। दिल्ली कई कई इलाकों में पारा 2 और 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह रहा है। दिल्ली के आयानगर इलाके में बीते दिन न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस था। दिल्ली में गुरुवार तड़के न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ अब तक की सबसे सर्द रात दर्ज की गई थी। शनिवार यानी 7 दिसंबर को भी दिल्ली में ऐसी ही कड़ाके की ठंड है।

Around 34 domestic departure flights from Delhi airport delayed due to bad weather and other related issues. Over 12 arrival flights are delayed at the airport from different destinations.

