फिल्म 'बाजीगर' की इस फोटो पर क्यों भिड़े हैं AAP, BJP और कांग्रेस, आखिर क्या है माजरा?

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार का जोर-शोर के साथ शुरु हो चुका है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, विपक्षी दल बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान शुरू हो गया है। बायनबाजी के साथ-साथ सोशल मीडिया पर तीनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर चल रहे कैंपेन में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। इन सबके बीच एक मीम्स तेजी से वायरल हो रहा है। मीम्स फिल्म बाजीगर के एक सीन्य पर बनाया गया है, जिसे लेकर तीनों ही पार्टियां लड़ रही हैं।

Whoever is handling this account is writing Arvind Kejriwal’s political obituary. SRK was a manipulative villain in the movie who was plotting against Kajol & her family. He killed Kajol's sister.

And, in the end, he got killed for his sins. Same fate awaits Kejriwal in Delhi! https://t.co/Bv2mTHBD2N