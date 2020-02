दिल्ली: वोटिंग से पहले महिला सब इंस्पेक्टर की हत्या, मेट्रो स्टेशन के पास मारी गोलियां, हमलावर फरार

India

Ankur Sharma

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के रोहिणी इलाके में शुक्रवार की रात करीब 9:30 बजे एक महिला सब-इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, महिला सब-इंस्पेक्टर का नाम प्रीति अहलावत था, जिस पर एक युवक ने गोली चलाई, प्रीति पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में तैनात थीं, आपको बता दें कि दिल्ली में आज मतदान है, ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिल्ली में हुए हैं लेकिन मतदान के ठीक पहले महिला एसआई की हत्या से हड़कंप मच गया है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रीति कल रात के वक्त वो अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद मेट्रो से पूर्वी रोहिणी मेट्रो स्टेशन पहुंची और फिर पैदल ही अपने घर की तरफ चल दीं और तभी पीछे से एक युवक आया और उसने अचानक से प्रीति पर तीन राउंड गोली चला दी, प्रीति को दो गोली लगी, जबकि एक बगल से जा रही कार के पिछले शीशे में जा लगी, प्रीति को एक गोली सिर में लगी, जिसके बाद प्रीति वहीं गिर पड़ीं और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया, गोली चलाने के बाद हमलावर फरार है।

प्रीति अहलावत साल 2018 में ही दिल्ली पुलिस में भर्ती हुई थीं

मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज गिया गया है, कहा जा रहा है प्रीति किसी रेप केस की जांच कर रही थीं, उसमें उन्हें धमकियां मिल रही थी। मालूम हो कि पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस थाने में तैनात एसआई प्रीति अहलावत साल 2018 में ही दिल्ली पुलिस में भर्ती हुई थीं, फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज बरामद कर लिया है। घटना स्थल से तीन खाली कारतूस बरामद किए गए हैं, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

As per the Police, Sub-Inspector Preeti was walking from Rohini East Metro Station to her home at 9.30 PM, when an unidentified person came, took out a pistol&shot her in her head. She died at the spot.

