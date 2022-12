Delhi Airport:IGI T3 पर अव्यवस्था का क्या कारण है ? तीन दिन में दो बार पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया

India

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर यात्रियों की भीड़ की समस्या अभी तक नहीं सुलझी है। आज तीन दिन में दूसरी बार नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया स्थिति का जायजा लेने के लिए खुद एयरपोर्ट पहुंचे हैं और अधिकारियों से बातचीत करके अव्यवस्था की स्थिति ठीक करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर दिल्ली एयरपोर्ट की कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि वहां भीड़ ज्यादा होने से अव्यवस्था की स्थिति बन जा रही है। यात्रियों की भीड़ को हैंडल कर पाने में एयरपोर्ट प्रशासन को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ पैसेंजरों को भी दिक्कतें हो रही हैं।

Terminal 3 of Delhi Airport Chaos continues due to rush of passengers. Aviation Minister Jyotiraditya Scindia reached for the second time in three days. Lack of staff and equipment is being cited as the reason for the high number of passengers