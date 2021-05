Cyclone Tauktae 2021: केरल ही नहीं गुजरात-महाराष्ट्र और गोवा में भी तबाही मचा सकता है 'चक्रवात', Alert जारी

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 13 मई। कोरोना संकट के बीच भारत पर साइक्लोन का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने एक दिन पहले ही ये जानकारी दी थी कि 16 मई को केरल के तट पर चक्रवात 'टूकटा' दस्तक दे सकता है, इस दौरान बहुत तेज हवाएं चलेंगी और भारी बारिश होगी, समुद्र में ज्वार भी आ सकता है इसलिए उसने 14-18 मई तक मछुआरों को समुद्र में जाने से रोका है। तो वहीं आईएमडी का लेटेस्ट अपडेट कहता है कि ये चक्रवात केवल केरल पर ही नहीं बल्कि गुजरात , महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाकों पर भी भारी असर डालेगा और इस वजह से यहां भी अलर्ट जारी है।

English summary

First cyclone of 2021 likely to form over Arabian Sea on May 16, Heavy rains Expected Kerala, Karnataka, Goa, Maharashtra and Gujarat, Be Alert says IMD.