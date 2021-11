सावधान! दिल्ली-NCR के लोगों से CPCB ने कहा घरों से निकलने से बचें, दफ्तरों के लिए खास निर्देश

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 12 नवंबर: दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को औसतन वायु प्रदूषण की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। मौके की नजाकत को देखते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आम लोगों, सरकार और निजी दफ्तरों में काम करने वाले लोगों के लिए खास एडवाइजरी जारी की है। प्रदूषण नियंत्रक ने लोगों से साफ कहा है कि घरों से बाहर निकलने से बचें। यही नहीं इसने सरकार और निजी कंपनियों से भी कहा है कि वह अपनी वाहनों की संख्या कम करें और कार-पूलिंग, वर्क फ्रॉम होम जैसे बचाव के उपाय अपनाएं। दिल्ली-एनसीआर में आज हवा की औसत गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज की गई है, जो इस सीजन में सबसे खराब है।

English summary

In view of the condition of the air quality index in Delhi-NCR, the Central Pollution Control Board has directed all offices to cut the use of vehicles by 30 percent,People have also been advised not to leave their homes.