COVID-19: पीएम मोदी सभी राज्यपालों दिया AYUSH मंत्रालय के बारे में जागरुकता फैलाने का सुझाव

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, अप्रैल 14। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश में महामारी के पुराने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। रोजाना सामने आ रहे 1.50 लाख से अधिक मामलों ने केंद्र सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं। बुधवार को भी पीएम मोदी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यपालों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस चर्चा में देश में चल रहे टीकाकरण अभियान पर बातचीत हुई। बता दें कि बैठक में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी मौजूद रहे।

राज्यपालों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों के साथ कोविड-19 पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सरकार कोरोना टीकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 'टीका उत्सव' के दौरान, टीकाकरण अभियान का विस्तार किया गया और नए टीकाकरण केंद्र भी खोले गए। बैठक में पीएम ने राज्यपालों को ये सुझाव दिया कि सभी राज्यों में 'AYUSH' मंत्रालय के बारे में लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए।

PM Modi in his interaction with Governors & LGs of all States & UTs underlined that the government is committed to ensuring adequate availability of vaccines. He said that during 'Tika Utsav', the vaccination drive was expanded and new vaccination centres also came up: PMO pic.twitter.com/JI4dQ7ax1m