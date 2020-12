हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणि का दावा-'कोरोना वैक्सीन में मिला है गाय का खून', सरकार से की अपील

Coronavirus vaccine have Cow blood, its Should not to be used in India: Swami Chakrapani: पूरा देश कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने भरोसा जताया है कि अगर सब कुछ तय कार्यक्रम के हिसाब से रहा तो जनवरी के महीने से कोरोना वैक्सीन की शुरुआत इंडिया में हो जाएगी तो वहीं इसी बीच वैक्सीन को लेकर कुछ संगठनों ने सवाल खड़े कर दिए हैं, पहले वैक्सीन में इस्तेमाल होने वाले उत्पाद को लेकर मुस्लिम संगठनों ने प्रश्न खड़े किए थे तो वहीं अब इस पर सवाल उठाए हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणि ने, जिन्होंने दावा किया है कि अमेरिका की जो कोरोना वैक्सीन तैयार हुई है उसमें 'गाय के खून' का इस्तेमाल किया गया है।

English summary

Coronavirus Vaccine have Cow blood, so its Should not to be used in India said Akhil Bharat Hindu Mahasabha's President Swami Chakrapani Maharaj, here is full details.