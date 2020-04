कोरोना वायरस: लॉकडाउन के कारण समंदर में फँसे हज़ारो भारतीयों का दर्द

India

"हम किसी भी बंदरगाह पर जाते हैं, तो वहां उतर नहीं सकते हैं. न ही कोई जहाज़ पर ऊपर आ सकता है. हमारी ज़रूरत की चीज़ों की सप्लाई में भी दिक्कतें पेश आ रही हैं."

मर्चेंट नेवी में थर्ड ऑफ़िसर के पद पर काम करने वाले धर्मेंद्र रमण इस समय सऊदी अरब में हैं और वो कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से दुनिया भर में जारी लॉकडाउन से जूझ रहे हैं.

वो कहते हैं, "जो लोग अपने घरों में हैं, वे ज़रूरत पड़ने पर अस्पताल जा सकते हैं, लेकिन हमारे पेशे में लोगों के लिए डॉक्टर या अस्पताल जाना इतना आसान नहीं है, और अभी जो माहौल है, उसमें तो और भी परेशानी है. इसलिए हम लोग तमाम सतर्कता बरतते हुए अपनी ज़रूरतें पूरी करते हुए दुनिया की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं."

धर्मेंद्र रमण अकेले नहीं है. उनके जैसे तकरीबन 40 हज़ार लोग इस समय दुनिया भर में फैले उन समुद्री जहाज़ों पर फंसे हुए हैं जो भारत के सागर तटों तक पहुंचने का इंतज़ार कर रही हैं.

शिपिंग इंडस्ट्री और उसमें काम करने वाले लोगों के संगठनों को भारत सरकार ने इनकी हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है.

On the occasion of National Maritime Day Ministry of Shipping extends it's best wishes to all#seafarers serving the Nation.

This is the Day to recognise their selfless services especially during #lockdown amid difficult moments of #COVID2019. pic.twitter.com/u5TxG73lg1