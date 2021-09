भारत से तुर्की जाने वालों के लिए नई गाइडलाइन जारी, यात्रा से पहले कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी

India

नई दिल्ली, 4 सितंबर। कोरोना वायरस के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित तुर्की दूतावास ने भारत से तुर्की की यात्रा करने वालों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। दूतावास द्वारा जारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि भारत से तुर्की जाने वाले यात्रियों के पास यात्रा से 72 घंटे पहले का आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए। इसके अलावा भारत में कम से कम 14 दिनों तक रहने वाले यात्रियों को भी अपनी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। हालांकि कोरोना की दोनों डोज ले चुके यात्रियों को क्वारंटीन नियमों से छूट दी गई है।

गौरतलब है कि कोरोना वायरस को लेकर तुर्की सरकार ने बाहर से आ रहे नागरिकों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखने के बाद कई देशों ने एहतियात के तौर पर गाइडलाइन में बदलाव किए थे। शनिवार को नई दिल्ली स्थित तुर्की दूतावास ने भारत से तुर्की जाने वाले यात्रियों को कोरोना नियमों को लेकर जानकारी दी। दूतावास की तरफ से बताया गया कि अगर कोई कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दिखाता तो उसे उसके निवास स्थान या घोषित पते पर 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा।

