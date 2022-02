राहुल के चीन-पाकिस्तान वाले बयान का शशि थरूर ने किया समर्थन, बोले-उनका सुझाव महत्वपूर्ण है, सरकार ध्यान दे

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 02 फरवरी: लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव के बाद विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई सहित चीन-पाकिस्तान के मुद्दे पर संसद में मोदी सरकार की नीतियों पर उठाए, जिस पर अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान भी आया है।

राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि भारत की विदेश नीति का एकमात्र सबसे बड़ा रणनीतिक लक्ष्य पाकिस्तान और चीन को अलग रखना रहा है, लेकिन आप पाकिस्तान और चीन को एक साथ लाए हैं। यह एकमात्र सबसे बड़ा अपराध है, जो आप भारत के लोगों के खिलाफ कर सकते हैं।

