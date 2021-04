Corona Vaccine: राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तंज, कहा-पहले वो अनदेखा करेंगे, फिर हंसेंगे, अंत में आप जीतेंगे

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 14 अप्रैल: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विदेशों में इस्तेमाल किए जाने वाली कोविड वैक्सीन के आपातकालीन स्वीकृति को फास्ट ट्रैक करने के फैसले के बाद आज केंद्र सरकार पर तीखा कटाक्ष किया है। दरअसल, राहुल गांधी ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखकर विदेशी कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने की बात कही थी। उस दौरान भाजपा ने उनकी मांग की आलोचना की थी। अब जब केंद्र ने विदेशी वैक्सीन को फास्ट ट्रैक तरीके से इजाजत देने पर जल्द फैसले की बात कही है तो राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर मोदी तंज कसा हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय से विदेशी वैक्सीन को जल्द मंजूरी मिलने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करते अपनी बात कही, उन्होंने लिखा कि पहले वो आपकी उपेक्षा करते हैं..फिर वे आप पर हंसते हैं। फिर वो तुमसे लड़ते हैं। फिर आप जीतते हैं।

“First they ignore you

then they laugh at you

then they fight you,

then you win.”#vaccine pic.twitter.com/FvfmTjJ7bl