मिल्खा सिंह के लिए राहुल गांधी ने His की जगह इस्तेमाल किया Her, सही होने के बावजूद हो गए ट्रोल

क्या था राहुल का ट्वीट

राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि मिल्खा सिंह जी ना केवल एक स्पोर्ट्स स्टार थे बल्कि अपने समर्पण के लिए लाखों भारतीयों के प्रेरणा स्रोत भी थे। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी संवेदनाएं। इसके बाद सबसे आखिर में उन्होंने लिखा कि India remembers her #FlyingSikh। इस वाक्य पर उनके विरोधियों ने उन्हें घेर लिया। साथ ही कहने लगे कि राहुल को इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि यहां पर her की जगह his होना था।

विरोधियों ने ये कहा

ललित नाम के एक यूजर ने राहुल को ट्रोल करते हुए लिखा कि शशि थरूर से जाकर उन्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए, उन्होंने मिल्खा सिंह जी को महिला बना दिया। वहीं सीए विकास नाम के यूजर और आगे बढ़ गए। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि जेंडर इक्विलिटी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, राहुल गांधी की दृष्टि में पुरुष-स्त्री समान हैं। सिर्फ मेरे अंदर का सच्चा नेता ही उन जैसे सच्चे नेता का his/her समझ सकता है। इन दोनों के अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो राहुल की इंग्लिश पर सवाल उठा रहे।

समर्थक भी कमेंट सेक्शन में कूद

वहीं दूसरी ओर राहुल के समर्थक इससे कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी तुरंत मोर्चा संभाल लिया। संजय रॉय ने कमेंट करते हुए लिखा कि वो लोग जिन्हें लगता है कि her का इस्तेमाल गलत है, बल्कि उसकी जगह पर his होना चाहिए वो तुरंत जाकर लोअर केजी क्लास में एडमिशन ले लें। इसके बाद लेखक अशोक कुमार पांडे ने इसे रिट्वीट करते हुए कहा कि किसी मूर्ख को ही इसमें गलती नजर आ सकती है। हम देश को मां कहते हैं - भारतमाता। तो मां के बच्चे को क्या कहेंगे? We all are children of Bharat Mata, A mother loves 'her' children, अब पांचवीं फेल ही किसी मां के बच्चों को 'His' children कहेगा। मूर्खता की हद होती है भक्तों। इसके अलावा भी कई लोगों ने राहुल का समर्थन किया है।

क्या होगा सही?

दरअसल भारत के विचार कई मामलों में दुनिया से अलग हैं। आमतौर पर ज्यादातर देश अपने देश को 'फादर लैंड' कहते हैं। ऐसे में अगर आप वहां पर इस शब्द का इस्तेमाल करते his का इस्तेमाल सही रहता, लेकिन भारत में मामला उल्टा है। यहां पर हम 'मदर लैंड' यानी मातृभूमि कहते हैं। इस वजह से her का इस्तेमाल पूरी तरह से सही माना जाएगा।