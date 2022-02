'पीएम ने मेरी किसी भी बात पर जवाब नहीं दिया', सदन में मोदी के भाषण पर राहुल गांधी

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 08 फरवरी: लोकसभा में 02 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव के बाद विपक्ष की ओर से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने अपना पक्ष रखा था। इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने युवा, बेरोजगारी, किसान, गरीबी, महंगाई सहित कई मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया। इसी के साथ चीन और पाकिस्तान पर सरकार की नीति पर सवाल उठाए, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में अपना जवाब दिया। वहीं अब एक बार फिर राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने संसद में अपने भाषण के दौरान मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया है।

राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि मैंने सदन 3 बातें कहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने किसी भी बात पर जवाब नहीं दिया। मैंने पहले कोविड को लेकर भी कहा था कि कोविड से खतरा है और किसी ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने सदन में बोला है कि पाकिस्तान और चीन से खतरा है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए।

#WATCH | He (PM Modi) is putting India at risk because he has got a bankrupt foreign policy. EAM said that China & Pakistan got together earlier, the gentleman doesn't understand his job very well: Congress leader Rahul Gandhi pic.twitter.com/EPuXGqOpoV