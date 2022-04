पेट्रोल-LPG की बढ़ती कीमतों पर फ्लाइट में घिरीं स्मृति ईरानी, सोशल मीडिया पर Video Viral

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 10 अप्रैल: पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों और LPG की कीमतों में हुई वृद्धि के बाद विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरने में लगा है। कांग्रेसी नेता मोदी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। इस बीच तेल की कीमतों में आई उछाल को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का रविवार को कांग्रेसी नेता से आसमान-सामना हो गया। तेल और एलपीजी को लेकर राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष नेता डिसूजा ने केंद्रीय मंत्री को घेर लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Faced Modi Minister @smritiirani ji, enroute to Guwahati.

When asked about Unbearable Rising Prices of LPG, she blamed Vaccines, Raashan & even the poor!

Do watch the video excerpts, on how she reacted to common people's misery ! 👇 pic.twitter.com/NbkW2LgxOL