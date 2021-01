दिल्ली हिंसा के लिए दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार, लगाए गंभीर आरोप

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। Digvijay singh comment on delhi violence देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। दरअसल, कांग्रेस पार्टी ने कल हुई हिंसा के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि किसान तो पिछले 2 महीने से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर वो इतने हिंसक कैसे हो सकते हैं। दिग्विजय सिंह का कहना है कि जिन लोगों ने कल दिल्ली में उत्पात मचाया है, उनमें से 15 लोगों को पकड़कर किसानों ने खुद दिल्ली पुलिस को सौंपा है और उन 15 लोगों के पास से सरकार मुलाजिम होने का आई कार्ड मिला है।

दिग्विजय सिंह ने कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में तीन जगह से किसानों की ट्रैक्टर रैली निकलनी थी सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर। इन तीन जगहों से ट्रैक्टर रैली निकली, लेकिन पुलिस ने उन तीनों रूट को बैरिकेडिंग से बंद कर दिया था। वहां पर किसान और पुलिसवालों के बीच संघर्ष हुआ था। वहां किसानों पर पुलिसवालों ने टियर गैस का इस्तेमाल किया था।

#WATCH | ...At the Ghazipur border, the police barricaded the route which was the planned route for the tractor rally. Then police used tear gas which precipitated the violence that ensued." Congress leader Digvijaya Singh pic.twitter.com/j6e5ZtsRgZ