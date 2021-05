सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा- कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को नवोदय स्कूल में मिले फ्री शिक्षा

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, मई 20: कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आकर बड़ी संख्या में लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खाया है। कोरोना वायरस ने पूरा का पूरा परिवार तबाह कर दिया। परिवारों ने अपने घर के कमाने वाले मुखिया को लाचार होकर जाते हुए देखा हैं। कोरोना से मां-बाप का साया खोने वाले बच्चे अनाथ हो गए हैं। महामारी के दौरान ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर उन बच्चों को नवोदय विद्यालय में मुफ्त शिक्षा देने पर विचार करने का अनुरोध किया, जिन्होंने अपने माता-पिता या परिवार के एक कमाने वाले सदस्य को खो दिया है। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर ऐसे बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का आग्रह किया है।

Congress interim chief Sonia Gandhi wrote to PM Modi requesting him to consider providing free education in Navodaya Vidyalaya to children who lost both of their parents or an earning member of the family pic.twitter.com/cgPUP8rlSm