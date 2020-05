नीति आयोग का कांग्रेस ने उड़ाया मजाक, बोली- ऐसे आयोग को डूब जाना चाहिए

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबित देश में अब तक कुल संख्या 81,970 हो गई है। जबकि इस वायरस से अब तक कुल 2649 मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के विरोध में कांग्रेस पार्टी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई बार आवाज उठाया। शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर के केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है।

दरअसल, राहुल गांधी ने अपने आधिकारिट ट्विटर हैंडल पर केंद्र सरकार का एक ग्राफ शेयर किया है जिसमें यह अनुमान लगाया गया था कि 16 नई तक देशभर में कोरोना वायरस के मामले शून्य हो जाएंगे, लेकिन हकीकत इसके उलट है। नीति आयोग द्वारा मार्च में जारी इस ग्राफ को लेकर अब कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, नीति आयोग के प्रतिभाशाली लोगों ने इस ग्राफ को एक बार फिर से तैयार किया है। राहुल ने कहा, 'मैं आपको उनके ग्राफ की याद दिलाना चाहता हूं, जिसमें सरकार की राष्ट्रीय लॉकडाउन रणनीति की भविष्यवाणी करते हुए कहा गया था कि कल यानि 16 मई, 2020 से कोई ताजा कोविड-19 मामले नहीं होंगे।'

The geniuses at Niti Aayog have done it again.

I’d like to remind you of their graph predicting the Govt's national lockdown strategy would ensure no fresh Covid cases from tomorrow, May the 16th. pic.twitter.com/zFDJtI9IXP