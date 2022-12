कांग्रेस का आरोप-राहुल गांधी से बातचीत करने वाले यात्रियों की पूछताछ कर रही है IB, केस कराया दर्ज

जयराम रमेश ने कहा कि आईबी ऐसे कई लोगों से पूछताछ कर रही है, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ बातचीत की थी। जासूस हर तरह के सवाल पूछ रहे हैं और उन्हें सौंपे गए ज्ञापन की कॉपीज भी चाहते हैं।

India

oi-Rahul Kumar

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण पूरा हो गया है। यात्रा 24 दिंसबर को दिल्ली पहुंची। दिल्ली पहुंचने के बाद यात्रा को 6 दिन का ब्रेक दिया गया है। 3 जनवरी से यात्रा फिर शुरू होगी। जो कश्मीर तक जाएगी। कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान राहुल गांधी के साथ बातचीत करने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है।

कांग्रेस के संचार प्रभारी और महासचिव जयराम रमेश ने रविवार को यह आरोप लगाते हुए कहा कि, आईबी ऐसे कई लोगों से पूछताछ कर रही है,जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ बातचीत की थी। जासूस हर तरह के सवाल पूछ रहे हैं और उन्हें सौंपे गए ज्ञापन की कॉपीज़ भी चाहते हैं। यात्रा के बारे में कुछ भी गोपनीय नहीं है लेकिन स्पष्ट रूप से मोदी और शाह(G2) घबराए हुए हैं!

वहीं कांग्रेस के संचार सचिव वैभव वालिया ने ट्वीट में कहा, 23 दिसंबर की सुबह कुछ अनाधिकृत लोग हमारे एक कंटेनर में घुसे और उसमें से निकलते हुए पकड़े गए। मैंने भारत यात्रियों की ओर से सोहना सिटी थाने में शिकायत दर्ज कराई। प्रति संलग्न है। इसके साथ ही उन्होंने थाने में दर्ज कराई हुई शिकायत की कॉपी भी शेयर की है। हालांकि उसमें उन्होंने IB के अधिकारियों का जिक्र नहीं किया है।

On the morning of Dec 23, some unauthorised people entered one of our containers and were caught coming out of it. I on behalf of the Bharat Yatris filed a complaint at the Sohna City PS. Copy is enclosed.

Informally I gather they were state intelligence people.#BharatJodoYatra pic.twitter.com/bj2XLDiz8Y