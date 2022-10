Collegium System:क्यों अगले CJI जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल में कॉलेजियम में 5 की जगह 6 सदस्य होंगे ? जानिए

India

Collegium of Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में आमतौर भारत के प्रधान न्यायाधीश समेत 5 सदस्य होते हैं। लेकिन, 9 नवंबर से नए सीजेआई के तौर पर कार्यभार संभालने जा रहे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में सदस्यों की संख्या 6 रखनी होगी। सर्वोच्च न्यायालय की परंपरागत सामान्य व्यवस्था में यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट के ही एक पुराने आदेश की वजह से करना होगा। यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से करना होगा, जिसके तहत कॉलेजियम में कम से कम एक सदस्य ऐसा होना चाहिए, जो देश का अगला सीजेआई बन सकता है।

English summary

The collegium headed by the next Chief Justice Chandrachud of the Supreme Court will have 6 members instead of 5. The sixth member will be Justice Sanjiv Khanna