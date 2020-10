जेब में लेकर चलता हूं अपना इस्तीफा, किसानों के खिलाफ अन्याय सहन नही: CM अमरिंदर सिंह

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कृषि विधेयकों को लेकर पंजाब की विधानसभा में मचे धमासान के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज (मंगलवार) बड़ा बयान दिया है। कृषि बिलों के खिलाफ प्रस्ताव पेश करते हुए सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि वह किसानों के खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ अपने पद का भी त्याग कर सकते हैं। उन्होंने कहा, मैंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय भी पद छोड़ा था, मैं इस्तीफा देने से नहीं डरता। मैं अपना इस्तीफा पत्र अपनी जेब में लेकर घूमता हूं।

गौरतलब है कि कृषि कानूनों को लेकर पंजाब समेत देश के कई राज्यों में किसानों का जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने भी ऐसे कानून को मानने से इनकार किया है। पंजाब विधानसभा में दूसरे दिन चली भहस के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सरकार ने कृषि बिलों को खाजिर कर दिया। बिल के खिलाफ प्रस्ताव पेश करते हुए उन्होंने कहा कि मानसून सत्र के दौरान संसद द्वारा पारित किए गए कृषि अध्यादेशों और विद्युत अधिनियम में संशोधन के खिलाफ हमारा ये बिल है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के प्रति चिंतित है।

I had chosen to quit at the time of Operation Blue Star. I am not afraid of resigning. I carry resignation letter in my pocket. I'm not afraid of my govt being dismissed. But I will not let farmers suffer or be ruined. I will fight for justice: Punjab CM Captain Amarinder Singh https://t.co/1l9mlvu5ko pic.twitter.com/5FgV4DWBDT