Chlorophyll Water क्या है ? तेजी से लोकप्रिय हो रही इस हेल्थ ड्रिंक के फायदे और नुकसान जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 7 सितंबर: अभी समाज को प्रभावित करने में सोशल मीडिया लीड रोल में है। कई तरह की सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर लोग एक ग्रीन हेल्थ ड्रिंक की तस्वीरें खूब शेयर कर रहे हैं। इसमें भरे तरल पदार्थ को क्लोरोफिल वॉटर कहा जा रहा है। बाजारों में भी यह हेल्थ ड्रिंक खूब बिक रहा है और ऑनलाइन मार्केट में भी यह अच्छा कारोबार कर रहा है। क्योंकि सेहत के प्रति जागरूक लोगों को यह खूब आकर्षित कर रहा है, क्योंकि एक तो यह प्राकृतिक है और दूसरा इससे वजन कम होने का दावा किया जाता है। आइए क्लोरोफिल वॉटर से जुड़ी हर बात को जानने की कोशिश करते हैं।

English summary

The trend of chlorophyll water is going on on social media, it is becoming famous as celebrity health drink. Know the advantages and disadvantages