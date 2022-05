Chintan Shivir: 65 साल में रिटायरमेंट का फॉर्मूला, लागू हुआ तो कांग्रेस के इन सभी नेताओं की हो सकती है छुट्टी

India

जयपुर, 17 मई: उदयपुर में हाल में संपन्न हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर में पार्टी के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। चर्चा हुई है कि कैसे पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सामना करे, संगठन में क्या बदलाव किए जाएं। इसके लिए कई तरह के सुझाव भी आए हैं और प्रस्ताव भी पास हुए हैं। इसी में से एक बड़ा फैसला ये है कि पार्टी आने वाले दिनों में अपने 50 फीसदी पद युवाओं के लिए आरक्षित करेगी। लेकिन, इसके अलावा पार्टी ने एक और बड़ा फैसला लिया है। यह है 65 साल से ज्यादा उम्र वाले नेताओं की छुट्टी। लेकिन, यह फैसला विवादों में उलझ गया। लिहाजा, कांग्रेस अध्यक्ष ने इसे दो साल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया है।

Congress's Chintan Shivir held in Udaipur, it was decided to fix the age of retirement 65 in the party, but due to the controversy, its implementation has been postponed for two years. All these leaders come under the purview