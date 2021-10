चीन को अरुणाचल प्रदेश से दो टूक संदेश, 'अगले दलाई लामा को चुनने में दखल देने की कोशिश ना करे'

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

तवांग, 24 अक्टूबर: अरुणाचल प्रदेश के तवांग मोनेस्ट्री ने साफ कह दिया है कि अगले दलाई लामा को चुनने में चीन को किसी तरह के दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। तवांग मोनेस्ट्री के प्रमुख के मुताबिक खासकर इसलिए भी क्योंकि चीन सरकार धर्म को नहीं मानती और उत्तराधिकार का मामला तिब्बत के लोगों के लिए पूरी तरह से आध्यात्मिक मसला है। चीन के साथ लगी सीमा पर मौजूद यह भारतीय मोनेस्ट्री करीब 350 साल पुरानी है। इसके मठ प्रमुख ग्यांगबुंग रिनपोचे ने यह भी कहा है कि बीजिंग की विस्तारवादी नीति को जवाब देना जरूरी है और भारत सरकार को पड़ोसी देश से लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए।

English summary

The head of India's biggest Tawang Monastery has clearly told China not to interfere in the selection process of the next Dalai Lama