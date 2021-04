छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का मुकाबला करते हुए 22 जवान शहीद, राहुल गांधी ने जताया दुख

India

oi-Vinay Saxena

नई दिल्‍ली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर-सुकमा बॉर्डर पर मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए हैं। जवानों के पार्थिव शरीर बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ शनिवार (3 अप्रैल) को रायपुर से करीब 400 किलोमीटर दूर सुकमा और बीजापुर की सीमा पर तरन क्षेत्र के जंगलों में हुई है। बता दें, कल ही पांच जवान शहीद हो गए थे और करीब 30 घायल जवान अस्पताल में भर्ती हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस हमले पर दुख जताया है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्य​क्त की हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 'छत्तीसगढ़ में युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। लापता जवानों का पता लगाने और उनका बचाव करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मैं राज्य सरकार से अपील करता हूं कि वह घायलों की जल्द से जल्द देखभाल सुनिश्चित करे।'

नक्‍सली हमले में 22 जवान शहीद

एसपी बीजापुर कमलोचन कश्यप के मुताबिक, छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में 22 सुरक्षाकर्मियों की जान चली गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार की सुबह लगभग 11 बजकर 30 मिनट पर जानकारी दी थी कि 5 जवान शहीद हो गए हैं और 21 जवान लापता हैं। ​रेस्क्यू के लिए टीमें रवाना हो गई हैं। सीएम के इस अपडेट के बाद लगभग डेढ़ बजे इस बात की पुष्टि की गई है कि 22 सुरक्षाकर्मियों के पार्थिव शरीर को बरामद कर लिया गया है। यानी नक्सली हमले में अब तक 22 जवान शहीद हुए हैं।

My condolences to the families of the martyrs who sacrificed their lives in combat in Chhattisgarh.

Decisive action needs to be taken to locate & rescue the missing Jawans.

I appeal to the State Govt to ensure best care for a speedy recovery of the injured.